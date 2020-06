Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre bientôt formulée pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 28 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid cet été. Et un club serait déjà prêt à formuler une offre pour s’attacher ses services…

Luka Jovic pourrait rapidement se retrouver loin du Real Madrid. Recruté à prix d’or l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort (60M€), l’international serbe n’a pas connu l’adaptation nécessaire pour s’imposer durablement dans l’effectif merengue . Si Zinedine Zidane tentait d’apaiser les rumeurs concernant un potentiel départ de l’attaquant de 22 ans ces dernières semaines, Luka Jovic pourrait tout de même quitter la capitale espagnole cet été. Et un club pourrait bientôt dégainer une première offre…

L’AC Milan prêt à lui proposer un prêt