Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dû revoir ses plans pour un gros dossier…

Publié le 28 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Avant la crise financière engendrée par le Covid-19, Leonardo semblait travailler sur le recrutement d’un gardien de but pour suppléer Keylor Navas afin de lui succéder à terme au PSG. Cependant, la situation est bien différente désormais.

De retour à la tête de la direction sportive du PSG l’été dernier, Leonardo a posé sa patte sur le dernier mercato estival et a d’ailleurs tout changé chez les gardiens de buts. Gianluigi Buffon est parti et Alphonse Aréola s’en est allé du côté du Real Madrid en prêt quand Keylor Navas, Marcin Bulka et Sergio Rico sont arrivés. Ce dernier a été prêté avec option d’achat. Une OA que le PSG ne voulait pas lever, ayant d’autres priorités comme André Onana et Gianluigi Donnarumma pour ne citer qu’eux. Néanmoins, la situation semble avoir changée désormais. El Desmarque révélait d’ailleurs ces derniers jours que Leonardo serait finalement enclin à l’idée de conserver Sergio Rico, à condition que le FC Séville accepte de baisser son option d’achat fixée à 10M€. Des négociations pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Pourquoi un tel revirement de situation ? D’après Le Parisien , le PSG ne disposerait plus que de 70M€ à investir cet été, le club ayant enregistré des pertes supérieures à 200M€ après l’arrêt du championnat à cause du Covid-19. Mais là ne résiderait pas l’unique raison.

En plus du Covid-19, les pistes Onana et Donnarumma se compliquent

Ces dernières semaines, deux noms sont régulièrement ressortis dans la presse pour préparer la succession de Keylor Navas, qui soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain. Le 26 juin, Calciomercato.com révélait que des discussions devraient bientôt avoir lieu entre Paolo Maldini et le clan Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat, qui court jusqu’en juin 2021. Et d’après le directeur sportif du Milan AC pour DAZN , Donnarumma aurait des chances de rester au sein du club rossoneri. « Il est certainement du devoir de Milan d'essayer de garder un joueur important comme Gigio, pour ce qu'il représente comme symbole, un joueur qui est sorti de notre académie de jeunesse et, à mon humble avis, parce qu'il est le meilleur gardien de but du monde ». La position du Milan AC semble clair : conserver l’international italien en prolongeant son contrat. Du côté d’André Onana, qui est en instance de départ ces dernières semaines, l’international camerounais pourrait également passer l’été à l’Ajax Amsterdam d’après son entraîneur Erik Ten Hag. « Des accords ont été conclus avec André Onana, Donny van de Beek et Nicolás Tagliafico, mais il faut voir si le marché se libérera effectivement. Pour Onana et Van de Beek, une autre année à l'Ajax pourrait certainement être une option ». Ainsi, le PSG pourrait bien être contraint de revoir ses plans et de sans doute trouver une solution en interne.

L’obligation de trouver des options au club ?

Prêté au Real Madrid sans option d’achat, Alphonse Aréola va revenir au PSG cet été, soit à l’issue de sa période de prêt. Mais pourrait-il finalement rester ? Le champion du monde tricolore ne souhaiterait pas être cantonné à un rôle de doublure, mais au vu de la diminution des valeurs marchandes pour une éventuelle vente, un volte face pourrait être opéré de la part du PSG. Quoi qu’il en soit, l’information divulguée dans la presse espagnole concernant des négociations pour l’option d’achat de Sergio Rico laisse entendre que l’Espagnol devrait continuer d’être le numéro deux de Keylor Navas la saison prochaine. Rien ne semble être bouclé dans ce dossier, mais ce qui est une certitude, c’est qu’une grosse offensive ne devrait pas être lancée cet été dans ce secteur de jeu.