Mercato - PSG : Le club a laissé filer une «opportunité exceptionnelle»…

Publié le 29 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Tanguy Kouassi a finalement décidé de poursuivre sa loin du PSG, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, regrette que le jeune défenseur ait choisi la Bayern Munich plutôt que le club breton.

C’est désormais acté : Tanguy Kouassi (17 ans) ne signera pas son premier contrat professionnel au PSG, et c’est au Bayern Munich que le jeune défenseur central va donc s’engager libre cet été. Pourtant, Kouassi aurait pu rester en France, puisque le Stade Rennais souhaitait également le récupérer gratuitement cet été. Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, est revenu sur ce dossier dans un entretien accordé à Ouest-France et regrette que le jeune talent du PSG n’ait pas choisi sa proposition.

« On lui proposait quelque chose d’intéressant »