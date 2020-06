Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dernière chance pour Leonardo avec Sandro Tonali ?

Publié le 29 juin 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que Sandro Tonali semble promis à l’Inter, les Nerazzurri n’auraient toujours pas trouvé d’accord avec Brescia pour le transfert de la jeune pépite italienne.

Le mercato promet d’être agité du côté de l’Inter. Outre l’épineux dossier Lautaro Martinez, qui est annoncé avec insistance sur les tablettes du FC Barcelone, Giuseppe Marotta s’active afin de renforcer l’effectif d’Antonio Conte. La première recrue pourrait ainsi être Achraf Hakimi, dont la venue pourrait être bouclée dans les prochaines 48 heures comme l’a annoncé Il Corriere Dello Sport ce dimanche. Parallèlement, les Nerazzurri ont jeté leur dévolu sur l’une des cibles de Leonardo et du PSG pour renforcer leur entrejeu : Sandro Tonali, le très prometteur milieu de 20 ans de Brescia. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 16 mai, l’international italien est promis à l’Inter, qui a réussi à passer devant le PSG et la Juventus dans la course à sa signature. Pour autant, de l’autre côté des Alpes, on croit plutôt savoir que rien ne serait encore bouclé pour la venue du jeu prodige de Brescia à l’Inter.

Ça coincerait entre l’Inter et Brescia pour Sandro Tonali !