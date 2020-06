Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce de taille dans le dossier Achraf Hakimi !

Publié le 28 juin 2020 à 23h30 par H.G.

Envoyé du côté de l’Inter ces derniers jours, Achraf Hakimi est bel et bien proche de rejoindre les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza à en croire les propos tenus par Giuseppe Marotta ce dimanche.

Après deux ans en prêt au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est devenu une référence au poste de latéral droit en Europe. À seulement 21 ans, l’Hispano-marocain s’est imposé comme un titulaire en puissance sous les ordres de Lucien Favre et a ainsi séduit de nombreux clubs européens. Et s’il est maintenant censé revenir au Real Madrid, tout porte à croire que ce come-back ne sera que de courte durée. En effet, inquiet pour son temps de jeu tant Zinedine Zidane loue une confiance absolue en Dani Carvajal pour occuper le flanc droit de sa défense, Achraf Hakimi aurait pris la décision de ne pas revêtir la tunique madrilène l’an prochain, chose qui n’aurait pas manqué d’alerter l’Inter. Désireux de renforcer le côté droit des Nerazzurri , Giuseppe Marotta et Piero Ausilio ont flairé la bonne opportunité et auraient d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le natif de Madrid, tandis que les discussions avec le Real Madrid pour son transfert pourraient se conclure d’ici mardi prochain d’après les informations publiées par Il Corriere Dello Sport . Une tendance confirmée ce dimanche par Giuseppe Marotta lui-même, le directeur sportif de l’Inter affirmant que les négociations pour la venue d’Achraf Hakimi sont à un stade avancé, tout en ne manquant pas de souligner le travail de Piero Ausilio dans ce dossier.

« Nous sommes dans une phase avancée des négociations »