Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger pour son avenir ?

Publié le 28 juin 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane s'est montré évasif à propos de son avenir ce samedi en conférence de presse, il y aurait une raison précise derrière cette sortie.

Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a laissé entendre qu'il ne s'imaginait pas sur un banc de touche pendant encore de nombreuses années, et que sa carrière d'entraîneur ne durerait pas aussi longtemps que celle de joueur : « Je ne sais pas combien de temps je vais entraîner. Je peux coacher pour je ne sais combien d’années. Je ne planifie rien dans ma tête. Je suis plutôt du genre à faire au jour le jour. Jusqu’à quand ? Je ne sais pas. Dans ma tête, j’ai toujours été un footballeur. J’ai été un joueur pour presque 19 ans et après ils m’ont demandé si je pouvais devenir entraîneur et j’ai dit non. Au final je le suis devenu, mais cela vous épuise. Nous verrons, mais ce ne sera pas 20 ans, c’est certain ».

Zidane sous pression au Real Madrid ?