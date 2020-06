Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet aurait une idée bien précise pour son avenir !

Publié le 28 juin 2020 à 22h15 par La rédaction

Désormais « Marseillais à vie », Dimitri Payet (33 ans) poursuivra son aventure avec l’OM après sa carrière de joueur. Le numéro 10 aurait déjà quelques idées pour sa reconversion.

Dimitri Payet (33 ans) à récemment signé une prolongation de contrat. L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille est désormais lié avec son club jusqu’en 2024. Mais plus que ça, le Réunionnais a signé un contrat « à vie » avec le club marseillais. Un contrat qui le liera avec l’OM, même après sa carrière de joueur. En effet, heureux et épanoui à Marseille avec sa famille, Dimitri Payet se voit continuer dans le Sud de la France et ne voit aucune raison de partir. Et pour sa reconversion, l’international français (38 sélections) aurait déjà quelques petites idées…

Dirigeant ou au recrutement ?