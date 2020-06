Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de froid dans ce dossier à 5M€ ?

Publié le 28 juin 2020 à 20h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, le jeune attaquant capverdien de l’ASSE Vagner Dias aurait de nombreux prétendants en Ligue 1. Le FC Metz, le FC Lorient et le Stade Brestois seraient dans la course pour le faire signer. Cependant, l’un d’entre se serait retiré du dossier…

Le dossier Vagner Dias risque d’encore faire parler en France pendant quelques semaines. Comme révélé par le10sport.com , l’attaquant capverdien de l’ASSE serait courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1, dont le FC Metz, le FC Lorient et le Stade Brestois. Et si Brest semblait tenir la corde dans ce dossier, ce ne serait désormais plus le cas…

Brest se serait retiré des négociations !