EXCLU - Mercato - ASSE : Lutte Metz-Brest pour Vagner Dias

Publié le 22 juin 2020 à 18h45 par Alexandre Higounet

Les deux clubs apparaissent au coude à coude pour la signature du jeune attaquant de l’ASSE.

Vagner Dias, le jeune attaquant capverdien de l’AS Saint-Etienne, qui était prêté à l’AS Nancy Lorraine, reste en partance du club stéphanois. En effet, l’ASSE est contrainte de réaliser plusieurs ventes afin de stabiliser ses comptes et le transfert de Vagner Dias est désormais entré dans une phrase concrète.

Où se fera la différence ?