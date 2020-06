Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus qu’une question de temps pour ce dossier bouillant ?

Publié le 29 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Prêté au Borussia Dortmund jusqu’au 30 juin, Achraf Hakimi ne devrait pas revenir au Real Madrid et plutôt prendre la direction du Milan. Plus précisément de l’Inter.

Alors que des clubs comme le PSG, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich comptaient s’attacher les services d’Achraf Hakimi, ce serait l’Inter Milan qui devrait rafler la mise dans cette opération. En effet, ces derniers jours, le club nerazzurri aurait passé la seconde. Le Real Madrid, qui avait prêté le latéral marocain au Borussia Dortmund pour les deux dernières saisons, ne se ferait plus d’illusions : cette opération aura lieu, et pourrait être bouclée dès mardi. Les deux clubs discuteraient pour le montant de la clause de rachat. Le latéral du Real Madrid aurait déjà donné son accord et comme l’administrateur délégué de l’Inter l’a fait savoir au micro de Sky Sport Italia dimanche, ça chauffe sérieusement pour le transfert d’Hakimi au sein du club milanais.

« Demain sera un jour important »