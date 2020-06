Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette pépite qui affole l’Europe, le PSG a ses chances…

Publié le 29 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Sergiño Dest a été très clair : aucune décision n’a été prise concernant son avenir malgré les rumeurs l’envoyant chez plusieurs cadors européens.

Le Bayern Munich, le FC Barcelone et le PSG. À 19 ans, quel jeune joueur peut se targuer d’avoir de tels courtisans sur le marché ? Très peu. Chacun de ces grands clubs européens lorgneraient sur Sergiño Dest, jeune international américain évoluant à l’Ajax Amsterdam. Le latéral droit du club néerlandais a pris la parole pour NOS Jeugdjournaal alors que les rumeurs se multiplient et fusent à propos de son avenir. Bien que le FC Barcelone et le PSG soient sur les rangs, le Bayern semble mener la danse. Mais à lire les propos de Dest, rien n’est fixé et surtout, rien n’est fait pour son avenir.

« Ce n’est certainement pas encore décidé »