Mercato - OM/ASSE : Une offre du RC Lens ? La réponse de cette attaquant de Ligue 2 !

Publié le 29 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, Adrian Grbic a évoqué son avenir et ouvre la porte à un départ de Clermont.

Auteur de 17 buts en Ligue 2, Adrian Grbic est très convoité à l'échelon supérieur. Brest, le RC Lens, l'ASSE et l'OM seraient ainsi intéressés par les services de l'attaquant autrichien pour lequel Clermont est gourmand et réclame près de 10M€. Une somme qui pourrait en refroidir plus d'un an. Toutefois, Adrian Grbic s'est confié dans les colonnes de L'Equipe afin d'afficher sa volonté d'évoluer au plus haut niveau.

Grbic ouvre la porte à la L1