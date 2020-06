Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse du Bayern est tombée pour Cuisance

Publié le 29 juin 2020 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, André Villas-Boas pense notamment à Mickaël Cuisance. Pas sûr toutefois que le Bayern Munich lâche le milieu de terrain français cet été.

N’ayant pas réussi à attirer Mickaël Cuisance en janvier dernier, l’OM envisage de revenir à la charge cet été pour le joueur du Bayern Munich. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, c’est André Villas-Boas qui a pris le relais d’Andoni Zubizarreta dans ce dossier, tentant donc d’attirer le Français sur la Canebière pour la saison prochaine. Toutefois, sans l’Espagnol, qui avait entamé des discussions avec les représentants de Cuisance, cela pourrait être un peu plus difficile. De plus, selon nos informations, la concurrence est aussi présente dans ce dossier avec un intérêt de Rennes et Metz. Mais encore faut-il que les Bavarois acceptent de lâcher leur prodige, auteur d’un but magnifique ce samedi.

« Nous comptons sur Mickaël »