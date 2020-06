Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Mohamed Ayachi Ajroudi sur le projet de Boudjellal !

Publié le 29 juin 2020 à 8h30 par A.M.

A l'origine du projet dévoilé au grand public par Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien, a confirmé son implication dans le rachat de l'OM qu'il envisage depuis plusieurs mois.

Depuis vendredi et l'annonce de Mourad Boudjellal d'être à la tête d'un projet de rachat de l'OM, les informations s'intensifient et le mystère s'épaissie autour des hommes qui accompagnent l'ancien président du RC Toulon. Et c'est notamment le cas de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien à la réputation sulfureuse. A tel point que dimanche, le JDD assurait que c'est justement la présence d'Ajroudi dans ce projet qui faisait dire à la direction de l'OM que ce n'était « pas sérieux . » Malgré tout, il a non seulement confirmé être à l'origine de ce projet, mais il a surtout assuré que les discussions avec Frank McCourt avançaient dans le bon sens.

«Les consultations pour acheter l'OM progressent positivement»