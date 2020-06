Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Milan AC prévient Leonardo pour Donnarumma !

Publié le 27 juin 2020 à 21h15 par A.C.

Stefano Pioli, coach du Milan AC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gianluigi Donnarumma.

La presse italienne l’assure, le Paris Saint-Germain et Leonardo souhaitent toujours recruter Gianluigi Donnarumma. D’ailleurs, le directeur sportif brésilien a tenté sa chance il y a un an, notamment avec un échange avec Alphonse Areola. Pourtant, le gardien semble se rapprocher d’une prolongation de contrat au Milan AC, alors que son contrat se termine en juin 2021. C’est la tendance évoquée par La Gazzetta et Il Corriere dello Sport , qui assure que les Rossoneri souhaitent faire tout leur possible pour garder le gardien international.

« Je ne vois pas Donnarumma s’éloigner du Milan AC »