Mercato - OM : Villas-Boas rend hommage à Payet après sa grande décision !

Publié le 27 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

En conférence de presse, Dimitri Payet a annoncé qu’il allait prolonger son contrat avec l’OM en acceptant de réduire son salaire. Une décision forte qui fait de nombreux heureux à l'OM à commencer par son entraîneur André Villas-Boas.

C’est ce qu'on appelle une grande annonce. En conférence de presse avec son entraîneur, André Villas-Boas, et son président, Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet a annoncé qu’il allait prolonger avec l’OM jusqu’en 2024. Un choix fort de la part du meneur de jeu marseillais (33 ans) qui a décidé de terminer sa carrière à l’OM en réalisant de nombreuses concessions comme l’a annoncé Jacques-Henri Eyraud : « Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes » . Une prolongation qui a aussi fait réagir son entraîneur, Villas-Boas, très heureux de cette décision qui a pour but d’aider le club Olympien en pleine crise financière.

«Ton effort est considérable et très humain»