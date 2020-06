Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Cavani n'est pas digéré...

Publié le 30 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le départ d'Edinson Cavani, Carlos Bianchi ne cache pas une point de déception face au fait de ne plus voir le Matador avec le maillot du PSG.

Alors que son contrat prend fin ce mardi, Edinson Cavani est encore un joueur du PSG pour quelques heures. En effet, Leonardo a décidé de ne pas conserver le Matador qui va partir libre et qui a décidé de ne pas terminer la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Par conséquent, le Matador ne devrait plus porter les couleurs parisiennes. Et Carlos Bianchi, autre grand avant-centre de l'histoire du PSG, regrette le départ d'Edinson Cavani.

Bianchi déçu pour Cavani