Mercato - OM : Boudjellal, McCourt... La vente de l'OM facilitée par le PSG ?

Publié le 30 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Depuis vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé être porteur d'une projet de rachat de l'OM avec des investisseurs saoudiens. Et pour cause, plusieurs pays du Moyen-Orient veulent concurrence le PSG.

Vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé être porteur d'un grand projet pour le rachat de l'OM « avec des fonds du Moyen-Orient ». Certains de ces fonds d'investissements viennent notamment d'Arabie Saoudite. Et la présence de plusieurs investisseurs venus du Golfe n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisque de nombreux pays sont rivaux du Qatar dans cette région et comptent bien venir concurrencer QSI sur son terrain. Et quoi de mieux que de racheter l'OM, le plus grand rival du PSG, pour y parvenir ? C'est en tout cas l'analyse de Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques.

«Les Saoudiens viendraient concurrencer le Qatar et réinventer le Clasico PSG-OM»