Mercato - OM : La surprenante précision de Mohamed Ayachi Ajroudi sur le projet de Boudjellal !

Publié le 29 juin 2020 à 14h45 par A.M.

A l'origine du projet de rachat de l'Olympique de Marseille porté par Mourad Boudjellal, l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi assure pourtant le club phocéen « ne représente même pas 8% ».

Depuis vendredi, Mourad Boudjellal fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que l'ancien président du RC Toulon porte un projet de rachat de l'OM qui semble impressionnant. Et pour cause, une offre pourrait même prochainement être transmise à Frank McCourt. Au total, 700M€ pourrait rapidement être investis pour les investisseurs venus du Moyen-Orient et qui soutiennent Mourad Boudjellal. Toutefois, l'homme à l'origine de ce projet n'est autre que Mohamed Ayachi Ajroudi. L'homme d'affaires franco-tunisien a d'ailleurs assure que « l es consultations pour acheter l'Olympique de Marseille progressent positivement. » Toutefois, il a également lâché une surprenante précision sur son projet.

«L’OM dans ce projet ne représente même pas 8% !»