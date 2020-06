Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Le projet de Boudjellal «est crédible» !

Publié le 29 juin 2020 à 14h15 par A.M.

Au cœur de toutes les spéculations depuis vendredi, la vente de l'OM n'en finit plus de faire parler. Et à en croire Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, le projet de Mourad Boudjellal est crédible.

Après quelques semaines de répit, la vente de l'OM est de nouveau au cœur de toutes les attentions. Alors que la piste menant à Al-Walid bin Talal semble désormais éteinte, c'est Mourad Boudjellal qui a annoncé porter un projet pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Accompagné d'investisseurs du Moyen-Orient et notamment d'Arabie Saoudite, l'ancien président du RC Toulon pourrait présenter une offre à Frank McCourt dans les prochains jours. Toutefois, ce projet fait beaucoup parler, et certains ne le jugent pas sérieux, notamment à cause de l'implication de Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien à la réputation sulfureuse. Toutefois, d'un point de vue géopolitique, ce projet a du sens à en croire Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques.

«Il est crédible que des fonds venant du Moyen-Orient veuillent racheter l'OM»