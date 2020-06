Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de Boudjellal déjà fracassé !

Publié le 29 juin 2020 à 4h00 par La rédaction

Alors que Mourad Boudjellal multiplie les sorties médiatiques concernant son projet de rachat de l'OM, Gervais Martel affiche ses doutes.

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort ». Invité à confirmer les informations selon lesquelles il serait porteur d'un énorme projet pour racheter l'OM, Mourad Boudjellal ne s'est pas fait priver d'afficher son optimisme. Depuis vendredi, l'ancien président du RCT est d'ailleurs très présent dans les médias, ce qui intrigue Gervais Martel.

«J’y crois à moitié»