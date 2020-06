Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un projet à 700M€ pour racheter l'OM ? La réponse de Mohamed Ayachi Ajroudi !

Publié le 29 juin 2020 à 9h30 par A.M.

Ces derniers jours, la somme de 700M€ a été évoquée pour le rachat de l'Olympique de Marseille. A l'origine du projet porté par Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi en dit un peu plus sur le prix de vente de l'OM.

Vendredi, la folie a gagné la Canebière avec les informations concernant un projet de rachat de l'OM mené par Mourad Boudjellal. Accompagné d'investisseurs du Moyen-Orient, l'ancien président du RC Toulon a révélé que « quand on aspire faire une offre d'achat et gérer l'OM, ​​il faut avoir les moyens . » Et visiblement c'est le cas. Dans la foulée de cette annonce, Le Figaro a dévoilé le détail économique de cette offre avec d'une part 300M€ directement pour Frank McCourt, 200M€ pour couvrir les dettes et 200M€ supplémentaires à investir sur le mercato. Au total ce serait donc un projet de 700M€ qui serait mis en place.

Ajroudi en dira plus sur le montant de l'offre