Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille connaissance prête à jouer un mauvais tour à Leonardo ?

Publié le 29 juin 2020 à 16h15 par La rédaction

Annoncés dans le viseur du PSG pour la saison prochaine, Nikola Milenkovic (Fiorentina) et Lucas Paqueta (Milan AC) sont très courtisés sur le marché des transferts. Et une vieille connaissance de Leonardo pourrait jouer un bien mauvais tour aux parisiens…

Leonardo pourrait être en difficulté dans ces deux dossiers. Avec les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting, le PSG va devoir se renforcer cet été afin de continuer d’aligner une équipe compétitive pour la saison prochaine. Et deux pistes de Leonardo pourraient être abandonnées à cause d’une vieille connaissance du Brésilien…

Un échange Paqueta / Milenkovic ?