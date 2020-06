Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en difficulté pour ce crack étranger ?

Publié le 29 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques semaines, l’international hongrois du RB Salzbourg Dominik Szboszlai est très courtisé sur le marché des transferts. Et il semble toujours plus se rapprocher du Milan AC, ce qui ne ferait pas les affaires de Leonardo…

Dominik Szoboszlai plaît toujours beaucoup en Europe. Annoncé dans le viseur d’Arsenal, du Bayern Munich ou encore du PSG, l’international hongrois fait partie de la génération dorée du RB Salzbourg. Szoboszlai serait d'ailleurs tenté par l'idée de rejoindre les Gunners ainsi que le PSG. Annoncé comme l’un des plus gros cracks de sa génération, ce milieu offensif continue de régaler en Bundesliga autrichienne, et ce malgré le départ, cet hiver, d’un certain Erling Haaland. Et si Leonardo en pince pour Szoboszlai, son ancien club aussi…

Szoboszlai toujours plus proche du Milan AC