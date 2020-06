Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Sandro Tonali ?

Publié le 29 juin 2020 à 20h15 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Sandro Tonali est toujours courtisé en Italie. L’Inter Milan ferait notamment partie des prétendants, et ce malgré l’arrivée d’Achraf Hakimi en Lombardie, qui aurait pu geler un bon nombre de recrutements…

L’Inter Milan s’active sur le marché des transferts. Le recrutement d’Achraf Hakimi ne devrait pas tarder à s’officialiser du côté du club lombard, sur une base de 40M€ + 5M€ de bonus. Une opération onéreuse, qui aurait pu empêcher les Nerazzuri d’investir encore lors du mercato estival 2020. Cependant, cela ne semble pas être le cas, puisque l’Inter Milan courtiserait toujours Sandro Tonali, également dans le viseur du PSG pour cet été…

L’Inter va bien tenter le coup Tonali