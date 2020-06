Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une clause surprenante dans le dossier Hakimi ?

Publié le 29 juin 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid aurait pris la décision de se séparer d’Achraf Hakimi, en partance pour l’Inter Milan, les Merengue auraient réussi à négocier une clause très intéressante pour l’avenir…

Zinedine Zidane ne serait finalement pas si prêt que ça de lâcher Achraf Hakimi sur le long terme. Après l’avoir prêté pendant deux saisons au Borussia Dortmund afin de lui permettre de prendre du temps de jeu ainsi que de l’expérience, Achraf Hakimi était censé retourner au Real Madrid afin de devenir le concurrent direct de Dani Carvajal la saison prochaine, Zizou appréciant grandement le profil de l’international marocain. Cependant, ce dernier serait en partance pour l’Inter Milan. Mais Zidane aurait tenté de négocier une option très intéressante pour l’avenir…

Une clause de rachat prioritaire négociée ?