Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan bien ficelé dans le dossier Hakimi ?

Publié le 29 juin 2020 à 13h00 par A.D.

Prêté au Borussia Dortmund pour une durée de deux saisons, Achraf Hakimi serait sur le point de s'engager avec l'Inter. Alors qu'une clause de rachat serait impossible à négocier, le Real Madrid prévoirait tout de même de rapatrier son latéral droit marocain dans les années à venir.

Lors de l'été 2018, le Borussia Dortmund a obtenu le prêt d'Achraf Hakimi pour une durée de deux saisons. Alors que son contrat avec le BVB arrive à terme, l'international marocain devrait faire son retour au Real Madrid avant de migrer dans la foulée vers l'Inter. Barré par la concurrence de Dani Carvajal à la Maison-Blanche , Achraf Hakimi serait sur le point d'être transféré chez les Nerazzurri pour une durée de cinq saisons. Toutefois, le latéral droit de 21 ans ne devrait pas faire ses adieux au Real Madrid.

Un aller-retour Milan-Madrid au programme pour Hakimi ?