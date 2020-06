Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte se fermerait pour Aubameyang !

Publié le 29 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la Juventus regarde du côté d’Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang, également convoité par le FC Barcelone. Néanmoins, le Gabonais ne rentrerait pas dans les critères économiques actuels de la Juve. Explications.

Depuis son arrivée à Arsenal en janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé son passage réussi au Borussia Dortmund. Chez les Gunners , l’attaquant gabonais emplie les buts et porte sur ses épaules une formation londonienne qui est loin de ses succès d’antan. Alors qu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat, courant jusqu’en juin 2021, les discussions traînent avec Arsenal qui traverse une passe financière délicate en partie à cause des retombées économiques du Covid-19. Le FC Barcelone, l’Inter ainsi que la Juventus, comme le10sport.com vous l’a récemment dévoilé, s’intéressent au profil d’Aubameyang. On vous révélait même qu’une prise d’informations avait été effectuée par la Juve , sans pour autant que des discussions concrètes ne se déroulent. Et d’après la presse anglaise, il y aurait une bonne raison à cela.

Aubameyang ne se rapprocherait certainement pas de la Juventus