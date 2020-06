Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait toujours y croire pour Koulibaly !

Publié le 29 juin 2020 à 20h45 par Th.B.

Refusant d’aller à l’encontre de sa politique de recrutement, Liverpool se retirerait du dossier Kalidou Koulibaly. Le PSG compterait donc un concurrent en moins dans cette opération.

En marge du mercato estival, Leonardo semble multiplier les pistes au poste de défenseur central. En effet, avec le départ de Thiago Silva à la fin de la saison, le PSG va perdre à la fois son capitaine et son roc au sein de sa charnière centrale. Pour le remplacer, le directeur sportif du PSG penserait entre autres à un autre roc en la personne de Kalidou Koulibaly. Depuis de nombreux mois, la presse française via Le Parisien, et les journaux italiens font état d’un intérêt du PSG pour le défenseur central du Napoli. Cet été, le président Aurelio De Laurentiis aurait pris la décision de vendre le Sénégalais au plus offrant, à condition qu’une indemnité de transfert légèrement en dessous de la barre des 100M€ soit formulée. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, Manchester United, Liverpool et Newcastle, qui a déjà fait une offre au clan Koulibaly, prennent en considération un transfert du joueur, à l'instar de Manchester City. Néanmoins, un rebondissement de taille est à noter dans ce feuilleton.

Liverpool finalement plus dans le coup pour Koulibaly ?