Mercato - PSG : Un nouveau prix fixé dans le feuilleton Koulibaly ?

Publié le 29 juin 2020 à 18h15 par La rédaction

Afin de palier aux départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo aurait jeté son dévolu sur plusieurs défenseurs centraux, et notamment Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais de Naples. Et le président napoilitain Aurelio De Laurentiis aurait revu ses demandes à la baisse pour son défenseur central…

Le PSG va devoir se renforcer en défense centrale la saison prochaine. Avec les départs annoncés de Tanguy Kouassi et Thiago Silva, Leonardo ciblerait plusieurs profils de défenseurs centraux pour cet été. Celui de Kalidou Koulibaly est revenu à maintes reprises sur la table, le directeur sportif brésilien appréciant grandement l’international sénégalais du Napoli. Et le PSG pourrait avoir une ouverture dans ce dossier…

80M€ demandés pour Koulibaly ?