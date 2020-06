Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà deux options pour remplacer Quique Setién !

Publié le 29 juin 2020 à 16h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Quique Setién semble plus que jamais menacé, le FC Barcelone aurait déjà deux noms en tête pour le remplacer avant même la fin de la saison.

L'avenir de Quique Setién semble plus que jamais s'inscrire en pointillés au FC Barcelone. Et pour cause, les récentes prestations du club catalan ne plaident pas en sa faveur et encore moins les résultats. En effet, le Barça vient d'enchaîner deux nuls en trois rencontres, permettant au Real Madrid de reprendre la tête de la Liga à seulement six journées de la fin de la saison. Une situation qui pousse d'ailleurs le club catalan à envisager de se séparer de Quique Setién. Son départ en fin de saison serait acté. Mais une décision brutale avant même la fin de l'exercice en cours n'est pas à exclure.

García Pimienta ou Xavi sur le banc du Barça ?