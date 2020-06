Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Saliba déjà à l'origine d'un gros rebondissement à Arsenal !

Publié le 30 juin 2020 à 7h15 par A.M.

Alors que l'ASSE négocie toujours pour conserver William Saliba afin de disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, le jeune défenseur aurait déjà une influence à Arsenal.

L'été dernier, Arsenal a officialisé le transfert de William Saliba, prêté dans la foulée à l'ASSE pour une dernière saison avec son club formateur, sur le même modèle que la transaction de Kurt Zouma avec Chelsea. Ces derniers jours, Claude Puel espérait d'ailleurs pouvoir profiter encore un peu plus de son défenseur central, notamment afin de disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG le 24 juillet prochain : « William est en fin de contrat à la fin du mois, il prend beaucoup de plaisir à s’entraîner avec son équipe, nous verrons ce qu'il est possible de faire pour qu'il reste encore un petit peu avec nous . » Mais alors que les négociations se poursuivent, du côté d'Arsenal, on prépare son arrivée.

Arsenal prolonge David Luiz... pour encadrer Saliba