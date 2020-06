Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit Takefusa Kubo lui passer sous le nez !

Publié le 30 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Leonardo serait intéressé par Takefusa Kubo, le crack du Real Madrid ne devrait pas poser ses valises au PSG cet été. Explications.

Si le Real Madrid cible Kylian Mbappé, Leonardo a lui aussi des vues sur un crack de la Casa Blanca. En effet, ces derniers jours la presse espagnole assurait que le PSG et son directeur sportif faisaient le pressing pour Takefusa Kubo, auteur d’une belle saison à Majorque où il est prêté. Ainsi, intéressé par le crack japonais, le club de la capitale se serait rapproché de Florentino Pérez pour connaitre le prix d’un hypothétique transfert. La réponse aurait été claire : 250M€, le prix de sa clause libératoire. Comptant sur Kubo, le Real Madrid ne compte pas le lâcher définitivement.

Direction le Milan AC ?