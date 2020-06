Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi, le maillon faible du projet de Boudjellal ?

Publié le 30 juin 2020 à 4h00 par A.M.

A l'origine du projet de rachat de l'OM mené par Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi fait beaucoup parler de lui. Et rarement en bien.

« Le projet de rachat de l’OM est une réalité. Il y a des gens qui travaillent dur derrière ce projet. On a une équipe qui avance bien et aujourd’hui on y va petit pas par petit pas. Le projet de l’OM n’est pas uniquement sportif. Marseille est une ville majeure du bassin méditerranéen. Ce n’est pas uniquement un projet basé sur le sport ». Mohamed Ayachi Ajroudi l'a confirmé pour Shems FM , il est bien le mystérieux homme d'affaires franco-tunisien qui travaille au rachat de l'OM avec des investisseurs venus du Moyen-Orient et Mourad Boudjellal. Méconnu du grand public, Mohamed Ayachi Ajroudi est toutefois connu dans le milieu des affaires, mais sa réputation laisse à désirer.

Mohamed Ayachi Ajroudi est loin de faire l'unanimité