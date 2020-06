Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal répond au tacle de Basile Boli !

Publié le 30 juin 2020 à 7h00 par D.M.

Basile Boli n’avait pas hésité à critiquer Mourad Boudjellal, impliqué dans un projet de rachat de l’OM. Ce lundi, l’ancien président du RCT a tenu à lui répondre.

Ancien président du RCT, Mourad Boudjellal a lâché une bombe en indiquant qu’il était impliqué dans un projet de rachat de l’OM avec des investisseurs du Moyen-Orient : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt. » Une annonce qui n’a pas plu à l’ancien joueur de l’OM Basile Boli : « Mr Boudjellal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club » a-t-il indiqué sur son compte Twitter .

« Je ne pense pas sincèrement avoir manqué de respect à l’OM »