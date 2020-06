Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal apporte de nouvelles précisions sur l'offre de rachat !

Publié le 29 juin 2020 à 17h45 par B.C. mis à jour le 29 juin 2020 à 17h47

Invité de RMC ce lundi, Mourad Boudjellal a apporté des précisions sur le calendrier de son projet de rachat pour l'OM.

Vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé être porteur d'un projet de rachat de l'OM « avec des fonds du Moyen-Orient ». Quelques semaines après la piste menant à Al-Walid bin Talal, l'avenir du club phocéen fait donc une nouvelle fois la Une de l'actualité. Si Mourad Boudjellal n'a pas souhaité donner davantage de précisions sur l'origine de ces fonds, il a néanmoins précisé qu'une offre sera prochainement formulée à Frank McCourt. Invité du Moscato Show sur RMC ce lundi après-midi, le Varois en a rajouté une couche.

« Une lettre d’intention sera envoyée cette semaine »