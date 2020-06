Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Boudjellal... Mohamed Ayachi Ajroudi annonce la couleur pour son projet !

Publié le 29 juin 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Ces dernières heures, le nom de Mohamed Ayachi Ajroudi fait beaucoup parler. A l'origine du projet de rachat de l'OM incarné par Mourad Boudjellal, l'homme d'affaires franco-tunisien est sorti du silence pour présenter les grandes lignes de son projet. Extraits choisis.

Vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé être porteur d'un grand projet pour le rachat de l'OM « avec des fonds du Moyen-Orient. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt . » Rapidement, il a également été question de l'implication d'un mystérieux homme d'affaires franco-tunisien dont l'identité n'est pas restée secrète très longtemps. Il s'agit en effet de Mohamed Ayachi Ajroudi dont la réputation n'est pas très reluisante. « Ses réseaux sont surtout liés à l’ancien roi (Abdallah ben Abdelaziz al Saoud, disparu en 2015). Ajroudi n’est pas en cour auprès de Mohammed ben Salmane », expliquait ainsi un businessman français interrogé par Challenges tandis que le journaliste Thibaud Vézirian allait encore plus loin annonçant que « c’est quelqu’un qui s’invente une histoire, beaucoup de choses. Il n’est pas du tout dans les petits papiers de l’Arabie Saoudite . » Par conséquent, Mohamed Ayachi Ajroudi est sorti du silence

Ajroudi présente son projet...

Interrogé par la radio tunisienne Shems FM , Mohamed Ayachi Ajroudi a ainsi confirmé son implication dans le projet de rachat de l'OM et en a même dévoilé les grandes lignes. « Le projet de rachat de l’OM est une réalité. Il y a des gens qui travaillent dur derrière ce projet. On a une équipe qui avance bien et aujourd’hui on y va petit pas par petit pas. Le projet de l’OM n’est pas uniquement sportif. Marseille est une ville majeure du bassin méditerranéen. Ce n’est pas uniquement un projet basé sur le sport. L’OM dans ce projet ne représente même pas 8% ! Le projet est culturel, cinématographique, sportif dans le but d’être rassembleur avec nos différences », assure-t-il dans des propos rapportés par beIN SPORTS avant d'ajouter que « les consultations pour acheter l'Olympique de Marseille progressent positivement . » Mais à quel prix ?

... et répond à Eyraud !