Mercato - OM : Eyraud a trouvé la solution pour sauver le projet McCourt ?

Publié le 29 juin 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 juin 2020 à 14h37

Alors que l’OM devra composer avec des finances très limitées cet été tout en bâtissant une équipe compétitive pour disputer la Ligue des Champions et jouer le podium en Ligue 1, Jacques-Henri Eyraud veut s’appuyer sur le modèle Dimitri Payet pour conserver certains cadres. Explications.

« Je peux vous annoncer que Payet va prolonger deux ans avec l’OM jusqu’en 2024. Et au delà, s’inscrire dans un projet de reconversion pour devenir un cadre majeur du sportif de l’OM. Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes ». Voilà la petite qu’a lâchée Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, samedi en conférence de presse, annonçant donc la prolongation de contrat de Dimitri Payet qui a accepté de baisser son salaire pour poursuivre l’aventure avec son club de cœur. Et visiblement, Eyraud entend bien s’appuyer sur ce modèle pour fixer l’avenir d’autres grands noms de l’OM.

Objectif Thauvin pour l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, la direction de l’OM voudrait désormais se pencher sur le cas Florian Thauvin. Jacques-Henri Eyraud aurait déjà approché l’entourage de l’international français et imaginerait un deal avec les mêmes contours financiers que celui bouclé avec Dimitri Payet. L’objectif est clair dans l’esprit des dirigeants de l’OM : offrir une année supplémentaire de contrat à Florian Thauvin, en lissant une partie de son salaire sur cette période. Mais l’ancien Bastiais n’est pas le seul dans ce cas…

L’OM réfléchit également pour Mandanda

Le quotidien sportif a également évoqué le cas Steve Mandanda, d’autant que le gardien tricolore n’a, comme Thauvin, plus qu’une seule année de contrat avec l’OM. Là-encore, l’objectif serait de lui faire signer un nouveau bail en misant sur son attachement profond au club phocéen pour espérer le voir baisser son salaire. D’autant que, contrairement à Florian Thauvin, Mandanda est à une période plus avancée de sa carrière professionnelle à 35 ans et serait donc plus susceptible d’accepter ce compromis.

Strootman, la surprise du chef ?