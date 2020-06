Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal se fait tacler par une légende du club !

Publié le 28 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Après les déclarations de Mourad Boudjellal sur une éventuelle offre de rachat de l’Olympique de Marseille avec des fonds du Moyen-Orient, une légende du club phocéen a fait pression sur l'ancien président du RCT.

Depuis quelques jours, Mourad Boudjellal est au cœur de l’actualité. En effet, l’ancien président du Rugby Club Toulonnais est pressenti pour racheter l’Olympique de Marseille avec l’aide de fonds du Moyen-Orient. Ce dernier l’a fait savoir dans les médias il y a quelques jours. Des déclarations qui ne sont pas totalement du goût de Basile Boli, figure historique de l'OM.

« Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville »

« Mr Boudjellal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club. » a lancé Basile Boli sur son comte Twitter.