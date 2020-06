Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se faire une raison pour David Alaba

Publié le 30 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Pressenti pour prendre la succession de Thiago Silva au PSG, David Alaba n’aurait nullement l’intention de rejoindre Paris et aurait la volonté de rejoindre la Liga.

Valeur sûre de la Bundesliga où il évolue avec le Bayern Munich depuis 2010 désormais, David Alaba (28 ans) dispose d’un contrat avec le champion d’Allemagne que jusqu’en juin 2021. Aucune avancée pour prolongation ne semble être à noter pour le moment. De quoi donner espoir au PSG et à Leonardo, le directeur sportif étant à la recherche d’un défenseur dans l’optique de prendre la succession de Thiago Silva. The Daily Telegraph a cependant jeté un froid dans le dossier Alaba. S’il venait à quitter le Bayern Munich cet été, soit à un an de la fin de son contrat, l’Autrichien aurait les idées claires pour son prochain challenge. Le FC Barcelone et le Real Madrid seraient les deux options les plus alléchantes aux yeux d’Alaba. Néanmoins, le défenseur du Bayern ne devrait pas plier bagage cet été.

Le PSG totalement largué dans le dossier Alaba ?