Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans le dossier Alaba ?

29 juin 2020

Dans le viseur du PSG, David Alaba devrait bel et bien figurer au sein de l’effectif du Bayern Munich la saison prochaine.

Voici un dossier qui va animer le mercato du PSG : le recrutement d’un défenseur central. À compter du mois d’août, soit la fin de la saison, Paris va devoir apprendre à vivre sans Thiago Silva, capitaine de l’équipe et défenseur du club depuis 2012. Leonardo a donc une opération délicate à mener qui est de dénicher le successeur du Brésilien. Pour remplacer Silva, plusieurs noms circulent dans la presse dont celui de David Alaba. L’Autrichien de 28 ans, formé au Bayern Munich, ne dispose plus que d’un an sur son contrat avec le géant munichois, courant jusqu’en juin 2021. La situation contractuelle d’Alaba fait beaucoup parler dans la presse d’autant plus qu’il avait ouvert la porte à un challenge à Madrid ou à Barcelone ces derniers mois pour GQ . Attiré par sa polyvalence, étant capable de jouer à gauche et dans l’axe en défense ainsi qu’au milieu de terrain, Leonardo pourrait ne pas pouvoir recruter Alaba cet été.

Alaba ne bougerait pas cet été