Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo qui veut jouer avec Neymar et Mbappé !

Publié le 29 juin 2020 à 17h15 par Th.B.

Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo penserait à Sergiño Dest. Le latéral droit de l’Ajax Amsterdam a indirectement fait un appel du pied au PSG en évoquant sa volonté de jouer avec deux de ses stars : Kylian Mbappé et Neymar !

En plus du milieu de terrain et de la défense centrale notamment, Leonardo compterait renforcer le poste de latéral droit. Thomas Meunier a signé un contrat de quatre saisons avec le Borussia Dortmund et laissera derrière lui Colin Dagba comme étant le seul spécialiste au poste de latéral droit du PSG, Thilo Kehrer étant un défenseur central de formation. D’après plusieurs médias, dont le10sport.com, Leonardo semble avoir la volonté de mettre la main sur un nouvel arrière droit. Selon France Football , le jeune Sergiño Dest (19 ans) serait une option. Et le principal intéressé ne semble se fermer aucune porte pour son avenir.

Sergiño Dest compte évoluer aux côtés des plus grands comme Neymar et Mbappé