Mercato - PSG : Cette piste prestigieuse ne remplacera pas Thiago Silva !

Publié le 30 juin 2020 à 1h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, en quête d’un défenseur pour prendre la succession de Thiago Silva, David Alaba aurait d’autres plans pour son avenir que le club de la capitale.

Et si David Alaba était le successeur de Thiago Silva ? Capable de jouer au poste de défenseur central, de latéral gauche et de milieu de terrain, le profil de l’international autrichien plairait à Leonardo. D’autant plus qu’il ne reste qu’une année sur son contrat au Bayern Munich. Correspondant de Sport BILD pour le club bavarois, Christian Falk révélait récemment qu’aucune décision n’avait été prise pour la suite. Cependant, en cas de départ, David Alaba ne viserait pas spécialement le PSG.

Alaba, les yeux rivés sur l’Espagne ?