Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo relancés avec la prolongation de Kurzawa ?

Publié le 29 juin 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 29 juin 2020 à 18h42

Le PSG a officialisé ce lundi la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa. Une signature qui pourrait remettre en cause de nombreux dossiers.

Le prochain mercato marquera un tournant au PSG. Le club va se séparer de nombreux cadres à l’instar de Thiago Silva ou encore d’Edinson Cavani. En fin de contrat avec le club parisien, Layvin Kurzawa était également destiné à quitter la capitale. Le 20 avril dernier, le 10Sport.com vous annonçait en exclusivité que le joueur n’avait reçu aucune offre de la part de ses dirigeants. Mais la crise du COVID-19 a profondément impacté les finances des clubs. Ainsi, le PSG a changé de cap dans ce dossier et a décidé de proposer un nouveau contrat à Layvin Kurzawa.

Kurzawa va rester au PSG

Ce lundi, le PSG a confirmé la prolongation de Layvin Kurzawa. L’international français est désormais lié au club parisien jusqu’en 2024. Une nouvelle qui doit ravir son entraîneur Thomas Tuchel qui n’avait pas caché son envie de conserver son latéral gauche : « Il y a beaucoup de matchs, et si on a la possibilité de prolonger Kurzawa, c'est bien pour moi. Mais c'est aussi nécessaire qu'on trouve une solution pour remplacer Meunier. Je suis content que Layvin soit là pour les deux mois, c'est le plus important. On a déjà Bernat et Diallo qui peuvent jouer à gauche. Mais Kurzawa a fait une très forte saison, il a joué beaucoup. Si on a la possibilité d'avoir Layvin et Juan, nous serons forts sur ce poste-là » avait indiqué le technicien allemand le 26 juin dernier en conférence de presse. Pourtant, Layvin Kurzawa ne semblait pas destiné à signer un nouveau contrat avec le PSG, ce qui avait poussé Leonardo à explorer le marché afin de dénicher un joueur capable de prendre sa succession sur le côté gauche de la défense.

Des pistes remises en cause ?