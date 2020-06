Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel avenir pour Florian Thauvin ?

Publié le 29 juin 2020 à 17h30 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin semble encore bien loin d'une prolongation. De quoi rendre son avenir incertain à l'OM.

Alors que Mourad Boudjellal et son projet de rachat monopolisait l'actualité marseillaise, Jacques-Henri Eyraud a profité de ce moment pour faire une annonce à laquelle personne ne s'attendait ce samedi : « Je peux vous annoncer que Payet va prolonger deux ans avec l’OM jusqu’en 2024. Et au-delà, s’inscrire dans un projet de reconversion pour devenir un cadre majeur du sportif de l’OM. Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes ». Dimitri Payet va donc poursuivre sa carrière, et surement même la terminer, à l'OM. Mais au sein du club phocéen, un autre dossier commence à poser problème. En effet, Florian Thauvin verra son bail prendre fin en 2021 et la situation devient inquiétante.

Pas de départ cet été ?

Récemment interrogé sur le sujet, Jacques-Henri Eyraud s'est pourtant montré rassurant, en expliquant que Florian Thauvin ferait bel et bien partie de l'effectif d'André Villas-Boas la saison prochaine. Du côté de l'entourage du joueur, même son de cloche : « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ? (…) Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Flo va reprendre la saison début août et le mercato va durer jusqu'en octobre. Il suffit qu'il fasse quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club, mais à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir ». Ainsi, l'avenir à court terme de Thauvin semble acté, mais qu'en saura-t-il lors du prochain mercato estival ?

Premiers mouvements pour une prolongation, mais...

Comme vous l'a annoncé en exclusivité le 10 Sport il y a quelques jours, Florian Thauvin et ses proches n'ont reçu aucune proposition des dirigeants de l'OM pour une prolongation. D'ailleurs, il n'y avait pas eu de discussion entre les deux parties. Mais depuis, Jacques-Henri Eyraud aurait décidé d'agir avec une idée derrière la tête. Alors que Dimitri Payet a consenti à d'importants efforts pour prolonger, la direction de l'OM voudrait que le champion du monde accepte également de faire un geste afin de lui offrir une année supplémentaire. L'idée serait alors que Florian Thauvin lisse une partie de son salaire sur cette période. Libre dans une année, l'attaquant de 27 ans acceptera-t-il cette condition, ou décidera-t-il d'attendre afin de voir les options qui s'offrent à lui prochainement ? Selon plusieurs médias italiens, le Milan AC resterait intéressé par la perspective de récupérer gratuitement Florian Thauvin. De quoi placer l'OM dans une position délicate.