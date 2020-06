Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién fait le point sur la situation d’Arthur !

Publié le 29 juin 2020 à 17h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Quique Setién s’est prononcé sur la situation d’Arthur dont l’avenir devrait s’écrire à la Juventus.

Les jours d’Arthur sous le maillot du FC Barcelone sont comptés. Le milieu de terrain devrait prendre la direction de la Juventus en échange de Miralem Pjanic qui fera le chemin inverse. L’international brésilien s’est rendu à Turin ce dimanche afin de passer sa visite médicale avant de revenir à Barcelone où il aurait fait ses adieux à ses partenaires. Arthur devrait signer un contrat de cinq ans avec la Juventus pour un transfert estimé entre 70 et 80M€.

« Arthur est joueur du Barça jusqu'au dernier match de la saison »