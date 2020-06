Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur a déjà fait ses adieux au vestiaire !

Publié le 29 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus cet été dans le cadre de l’échange avec Miralem Pjanic, le milieu international brésilien du FC Barcelone Arthur Melo aurait déjà fait ses adieux au vestiaire barcelonais. Une annonce officielle ne devrait pas tarder…

Ce dossier semble tout proche d’être bouclé. Au mois d’avril, la presse espagnole évoquait la possibilité d’un échange entre Miralem Pjanic, milieu international bosnien de la Juventus, et Arthur Melo, milieu international brésilien du FC Barcelone. Le milieu bosnien de la Juventus avait déjà donné son accord de principe au cours du mois d’avril aux dirigeants Blaugrana , et il ne manquait plus qu’à convaincre Arthur de signer en Italie. Et si ce dernier ne souhaitait initialement pas partir, il se serait finalement fait une raison…

Un départ annoncé à ses coéquipiers

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , Arthur serait revenu à l’entraînement ce lundi 29 juin, après avoir passé sa visite médicale à la Juventus dans la journée de dimanche. Evidemment absent à l’entraînement de dimanche, Arthur aurait profité de celui de ce lundi pour annoncer son départ à la Juventus à ses coéquipiers. La visite médicale se serait apparemment très bien passée du côté de l’Italie, et Arthur aurait accepté de signer chez la Vieille Dame cet été. Après des mois de batailles, le Barça et la Juve s’étaient mis d’accord sur le fait que ce dossier devait se boucler avant le 30 juin, afin de permettre au Barça de réaliser une grosse vente avant la fin du mois, mais également pour permettre à la Juventus de commencer à négocier avec les autres clubs intéressés par Pjanic (PSG, Chelsea) en cas d’échec de son départ à Barcelone…

Une officialisation bientôt prévue ?

Ainsi, dans l’urgence de boucler ce dossier avant demain, une annonce officielle ne devrait pas tarder à arriver dans ce dossier. Arthur aurait paraphé un contrat de 5 ans du côté de la Juventus, pour un transfert avoisinant 70 à 80M€. Miralem Pjanic, de son côté, aurait signé pour 4 ans du côté du FC Barcelone, pour un transfert estimé à 60M€. La Juventus pourrait par ailleurs être considérée comme gagnante dans ce dossier, puisqu’elle échange un joueur de 30 ans, dont le niveau de jeu est sur le déclin depuis le début de saison, avec un autre de 24 ans, en pleine progression, et d’un profil relativement similaire. Arthur Melo pourrait former une très belle paire au milieu de terrain aux côtés de l’impressionnant Rodrigo Bentancur. Reste à savoir si ce dossier sera bouclé avant demain soir…