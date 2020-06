Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait déjà l'embarras du choix pour remplacer Setién !

Publié le 29 juin 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Faute de résultats indiscutables, Quique Setién ne disposerait plus de la confiance de ses joueurs et pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. Pour le remplacer, le FC Barcelone ne manquerait pas d'options et aurait le choix entre Xavi, Pep Guardiola et Francisco Javier García Pimienta, le technicien du Barça B.

Arrivé en janvier, Quique Setién pourrait prendre la porte après seulement quelques mois passés au FC Barcelone. Depuis la reprise, la bande à Lionel Messi n'affiche pas la meilleure des formes. En cinq matchs, le Barça a déjà perdu quatre points dans la course pour le titre avec des résultats nuls contre le FC Séville (0-0) et le Celta Vigo (2-2). Et ces contreperformances pourraient couter la tête de Quique Setién. En effet, le coach du Barça aurait perdu la confiance de son vestiaire ces dernières semaines. Ce qui pourrait pousser la direction blaugrana à se séparer de lui dans les mois à venir. A en croire Rubén Uría, journaliste chez Goal , les têtes pensantes du FC Barcelone auraient déjà décidé de se séparer de Quique Setién avant le début de la saison prochaine. Et dans cette optique, le Barça aurait plusieurs noms en tête pour assurer sa succession.

Les pistes Pimienta et Xavi à l'étude ?

D'après les dernières indiscrétions de Goal , le FC Barcelone aurait identifié deux profils pour prendre la suite de Quique Setién. D'une part, la direction du club blaugrana songerait à un homme qui est déjà au club : Francisco Javier García Pimienta. Entraineur du Barça B, le technicien de 45 ans pourrait assurer l'intérim en cas de départ de Quique Setién avant la fin de la saison. D'autre part, l'écurie catalane pourrait faire appel à Xavi, un ancien de la maison. L'ancien capitaine du Barça pourrait finir l'exercice 2019-2020 pour ainsi mieux préparer la suivante. D'ailleurs, Xavi n'a pas caché son désir de revenir en terres catalanes. Lors d'une visio-conférence, le coach d'Al-Sadd a clairement posé sa candidature pour prendre la succession de Quique Setién. « La plus grande ambition que j’ai en ce moment est d’être le coach du Barça et de ramener le Barça vers de nouveaux succès. Pas moi, mais les joueurs et le Barça doivent triompher. Et comme conséquence, notre staff technique, se prépare à ça et ça nous rend très excités. Mon retour ? Je suis un homme de club. J’aimerais revenir au bon moment pour lancer un projet de zéro. Je l’ai dis à plusieurs reprises, mais je veux prendre des décisions sportives à Barcelone. Il est clair qu’après les élections, le décor serait planté, bien évidemment. Je n’exclus rien du tout. Ils sont venus en janvier, nous discutions. Je leur dis dis que les circonstances et le timing n’étaient pas bons » , a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport.es .

Le rêve Pep Guardiola ?