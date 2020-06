Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien n’aurait plus qu’un seul espoir pour son avenir !

Publié le 29 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que les relations avec ses joueurs ne semblent plus vraiment être au beau fixe du côté du FC Barcelone, Quique Setien pourrait rapidement quitter le club après une mauvaise vague de résultats. Et il ne lui resterait plus qu’un seul espoir pour sauver sa tête au Barça…

A peine arrivé, sitôt reparti ? Débarqué en janvier au FC Barcelone après l’éviction d’Ernesto Valverde, Quique Setien ne ferait plus réellement l’unanimité du côté du FC Barcelone. En effet, l’ancien entraîneur du Betis traverse une période résultats plus qu’inquiétants, et a laissé le champ libre au Real Madrid pour reprendre la tête de la Liga après son match nul 2-2 face au Celta Vigo. Et son avenir serait plus que jamais remis en cause…

Un titre pour sauver sa tête ?