Mercato - PSG : Tuchel très remonté contre Leonardo à cause de deux gros dossiers !

Publié le 30 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG va laisser filer Edinson Cavani et Tanguy Kouassi en fin de contrat, Thomas Tuchel est visiblement très fustré en coulisses concernant l'issue de ces dossiers.

« J’aime beaucoup travailler avec les jeunes. Je suis triste et déçu, mais pas personnellement, comme un entraîneur (…) J’aime beaucoup Tanguy, ce n’est pas un secret. Il a joué contre Dortmund, le match le plus important. Il avait un grand futur au PSG, mais pour moi ce n’était pas le moment de partir. On a confiance en lui et c’était possible de jouer au milieu, en défense. C’était un joueur clé à seulement 17 ans. Je suis triste mais c’est comme ça ». Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé sa déception face au départ de Tanguy Kouassi avant la signature de son premier contrat professionnel. D'ailleurs, ce serait l'un dossier à l'origine de tensions avec Leonardo.

Tuchel déçu des départs de Kouassi et Cavani